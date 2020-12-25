"Укрпочта" в январе и феврале будет доставлять пенсии по тарифам 2020 года

"Укрпочта" продлит действие текущего договора по доставке пенсий в январе и феврале по тарифам 2020 года и продолжит обсуждение новых тарифов на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такое предложение "Укрпочты" принял Пенсионный фонд Украины.

"Благодаря такому шагу пенсионерам в течение двух первых месяцев 2021 года будут выплачены и доставлены пенсии по обычному графику. А все участники процесса - Пенсионный фонд Украины, министерство финансов и министерство социальной политики получат время на выработку системного решения по тарифам на выплату и доставку пенсий, которое уже предложила Укрпочта", - говорится в сообщении.

"В компании надеются, что заключая дополнительное соглашение, Пенсионный Фонд публично заявит о разрешении пенсионерам на время карантина дистанционно переходить на обслуживание в Укрпочты из банков, особенно в тех населенных пунктах, где закрываются их отделения, а электронная цифровая подпись там не работает.

Эту норму закона ПФУ должен выполнять, чтобы защитить здоровье граждан и не подвергать опасности одну из групп риска. Пенсионеры не должны приезжать лично, чтобы документально оформить переход из банка в Укрпочту, для этого должно быть достаточно прислать необходимые документы по почте", - говорится в позиции национального почтового оператора.

Сейчас предложения Укрпочты обрабатываются в профильных министерствах, компания ожидает их решения.

В "Укрпочте" напомнили, что 23 декабря Кабмин на заседании должен был рассмотреть вопрос установления нового тарифа на выплату и доставку пенсий Укрпочтой, однако решение не было принято.

"После пересмотра минимальной зарплаты, только в части ЕСВ Укрпочта заплатит на 500 млн гривен больше чем в 2020 году, не считая расходов на повышение зарплат. Поэтому, если вопрос не будет решен положительно, Укрпочта будет вынуждена прекратить доставку пенсий с 1 января", - ранее написал в Facebook гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Экономическая правда