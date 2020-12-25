Все разделы
Укр / Рус

СБУ предотвратила сбыт фальшивых денег на десятки миллионов

Пятница, 25 декабря 2020, 11:50
 

Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая сбывала на Киевщине большие суммы фальшивых денег в национальной и иностранной валютах.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что злоумышленники могли нанести государству ущерб почти 20000000 в гривневом эквиваленте.

Предварительно, в состав группы входило несколько жителей Киева и области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

По заключению Нацбанка, реализованные "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют.

 

Во время обысков в домах участников банды изъяли купюры на сумму почти 600 000 в гривневом эквиваленте, оружие и наркотики, а также удостоверения работников органов власти и правоохранительных структур.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

СБУ деньги мошенничество

powered by lun.ua
Материалы по теме
170 тысяч долларов: Главу Госгеокадастра пытались подкупить 9 декабря 2020, 14:55
СБУ проводит обыски в Укроборонпроме 3 декабря 2020, 15:40
Не проработал и 2 месяцев: на взятках поймали инспектора Галицкой таможни 2 декабря 2020, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!