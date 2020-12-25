С 1 января Налоговая заработает в формате единого юрлица

Государственная налоговая служба с 1 января 2021 года начнет работать в формате единого юридического лица.

Соответствующий приказ в четверг подписал глава ГНС Алексей Любченко, передает пресс-служба ведомства.

"Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

С 1 января следующего года ГНС ​​начинает функционировать как единое юридическое лицо", - сказал Любченко.

Таким образом, с 1 января 2021 года Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юрлиц).

"Такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности службы, минимизации коррупции, улучшению предоставления услуг налогоплательщикам", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда