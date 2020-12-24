Витренко прокомментировал влияние Ахметова и Коломойского на энергетику

Лучшим способом избавиться от влияния олигархов на принятие решений в сфере энергетики должна стать интеграция украинских рынков в европейские.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил в эфире "Радио НВ", передает "Интерфакс-Украина".

"Тогда мы становимся частью большого и ликвидного рынка, где правила определяют европейские институции, на которые не влияют наши олигархи. Это чуть ли не единственный сильнодействующий рецепт, как избавиться от высокоуровневой коррупции и влияния олигархов", – сказал и.о. главы министерства.

Комментируя доминирующее положение ряда компаний Рината Ахметова на рынке электроэнергии Витренко отметил, что антимонопольное законодательство не соответствует современным европейским тенденциям и это влияет на принятие решений антимонопольным ведомством.

"Мы сталкивались с конкретной проблемой, когда украинское законодательство о защите конкуренции отставало от современных европейских тенденций. К примеру, как они (Антимонопольный комитет, – ред.) определяли рынок и определяли доминирующее положение – не соответствует европейским стандартам. Возможно, в этом проблема. Я буду работать со своими коллегами из АМКУ, чтобы монополии были признаны монополиями", – глава Минэнерго.

Витренко также убежден, что олигархи не должны иметь влияния на работу государственных компаний, в частности Игорь Коломойский на ПАО "Центрэнерго", в котором государству принадлежит 78,3% акций.

"Это не нормально, когда какой-либо олигарх имеет влияние на государственные компании", – подчеркнул и.о. министра.