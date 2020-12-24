В этом году приватизация принесла госбюджету 2,5 миллиарда – Минэкономики

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривень при запланированных 400 миллионов гривень.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"При запланированных 400 млн грн, которые должны были поступить от продажи государственного имущества, на сегодняшний день доход от приватизации уже составил 2,5 млрд грн. Было проведено 419 успешных аукционов, а рост цены в ходе торгов составил 307% ... Разблокирование большой приватизации позволит обеспечить стабильный приток инвестиций в экономику Украины", - сказал Петрашко.

Он напомнил, что 23 декабря правительство приняло законопроект о возобновлении большой приватизации в 2021 году. При условии поддержки документа парламентом, подсчитали в Минэкономики, это позволит привлечь в бюджет в 2021 году свыше 12 млрд грн.

Министр добавил, что речь идет в первую очередь об объектах, которые уже готовит к приватизации Фонд государственного имущества Украины и для которых определены консультанты. Это - пять теплоэлектроцентралей, 3 облэнерго, предприятия "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-отель".

Напомним:

В марте сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Экономическая правда