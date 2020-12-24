В Европе впервые разрешили продажу искусственного сердца

Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца компании Carmat S, что поможет пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Carmat получил сертификацию СЕ, разрешающую продажу товара на территории Европейской экономической зоны. Их искусственное сердце может помочь тяжелобольным пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Ален Карпентье, изобретатель биологических сердечных клапанов и кардиохирург, начал производство искусственного сердца в 1993 году с бизнесменом Жан-Люком Лагардер. Последний передал в распоряжение Карпентье несколько лабораторий и инженеров из собственной компании Matra.

Сейчас Airbus SE, которая впоследствии поглотила Matra, владеет 13% акций Carmat, Карпентье - лишь 5,3%.

Carmat получила лицензию после 10 лет попыток. Продажа планируют открыть во второй четверти следующего года, заявили в компании.

После сообщений о разрешении на продажу в Европе, что стало кульминацией усилий 27 лет, акции компании выросли на 34% до 32 евро. За год акции Carmat выросли на 66% в этом году, а компания имеет рыночную стоимость в 407 млн евро.

Экономическая правда