Зеленский пообещал, что в 2021 году откроют самую длинную трассу в стране
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в 30-летие независимости Украины, в рамках программы "Большая стройка" планируют открыть длинную трассу в стране - М-30 - от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Запорожье, передает Офис президента.
"Вся наша философия направлена на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30.
Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - рассказал Зеленский.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальное будут восстанавливать в следующем. По его словам, даже без учета 200 км на временно оккупированной территории эта трасса - все равно самая длинная в Украине.
"Сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров", - добавил он.
Зеленский заверил, что в 2020-м построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые были запланированы сделать в этом году. В следующем году хотят построить 300 км дорог.
"И это почти полностью закроет все государственные магистрали в Запорожской области", - добавил президент.
"По "Большой стройке" в Запорожской области и в целом по стране сделано много проектов. Состояние выполнения - фактически 95% школ, 93% детских садов, спортивные объекты, местные дороги. Все закончим, как обещали. Есть проекты, которые не успевают завершить до конца года, их в течение одного-двух месяцев закончат", - заверил Кирилл Тимошенко.
Напомним:
Ранее ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большую стройку" главным позитивным событием 2020 года.
В свою очередь научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными. Он сообщил, что в действительности "Большую стройку" отметили только 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.
По словам Гараня, таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента.
Позже на сайте Офиса президента исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка", инициированную президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.
Экономическая правда
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