Зеленский пообещал, что в 2021 году откроют самую длинную трассу в стране

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году, в 30-летие независимости Украины, в рамках программы "Большая стройка" планируют открыть длинную трассу в стране - М-30 - от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Запорожье, передает Офис президента.

"Вся наша философия направлена ​​на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30.

Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - рассказал Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что часть трассы была восстановлена ​​в 2020 году, остальное будут восстанавливать в следующем. По его словам, даже без учета 200 км на временно оккупированной территории эта трасса - все равно самая длинная в Украине.

"Сейчас в Украине самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров", - добавил он.

Зеленский заверил, что в 2020-м построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые были запланированы сделать в этом году. В следующем году хотят построить 300 км дорог.

"И это почти полностью закроет все государственные магистрали в Запорожской области", - добавил президент.

"По "Большой стройке" в Запорожской области и в целом по стране сделано много проектов. Состояние выполнения - фактически 95% школ, 93% детских садов, спортивные объекты, местные дороги. Все закончим, как обещали. Есть проекты, которые не успевают завершить до конца года, их в течение одного-двух месяцев закончат", - заверил Кирилл Тимошенко.

Напомним:

Ранее ОП со ссылкой на результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и КМИС сообщил, что 93% опрошенных украинцев назвали "Большую стройку" главным позитивным событием 2020 года.

В свою очередь научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань обвинил ОП в манипулировании их социологическими данными. Он сообщил, что в действительности "Большую стройку" отметили только 11,3% опрошенных. Из этих 11,3% положительно ее оценили 93%.

По словам Гараня, таким образом происходит и манипулирование общественным мнением, и введение в заблуждение самого президента.

Позже на сайте Офиса президента исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка", инициированную президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.

Экономическая правда