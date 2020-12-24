Дефицит электроники в мире может продержаться до 2022 года
Со вспышкой спроса на электронику после начала пандемии ее дефицит на мировом рынке останется как минимум до 2022 года.
Об этом пишут Reuters.
Дистанционное обучение и работа вызвали значительный рост спроса на персональные компьютеры, ноутбуки и планшеты, вызвали дефицит товаров на рынке. Аналитики говорят, что производители отстают с выполнением заказов на несколько месяцев из-за высокого спроса.
Общие продажи ПК (как ноутбуков, так и компьютеров) достигли своего максимума в 2008 году, с тех пор - "сползали" к 250 миллионам. Однако теперь аналитики ожидают возвращения продаж до 300 миллионов в год - на 15% больше 2019 года. Продажи планшетов растут еще быстрее.
Согласно исследованию аналитической компании Canalys к концу следующего года количество установленных планшетов и ПК достигнет 1,77 миллиарда, в 2019 году оно равнялось 1,64 миллиарда.
Чтобы успеть за спросом, компании начали работать с большим количеством поставщиков, ускорили доставку и оставили запуск новых моделей на следующий год.
Процессоры и экраны найти особенно сложно даже несмотря на то, что многие фабрики давно вышли из локдауна.
Также изменились и ПК непосредственно - новые модели используют лучшие камеры и динамики для видеоконференций, а также иногда имеют модуль сотовой связи для использования 4G или 5G.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua