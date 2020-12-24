На защиту судов от коронавируса попросили 84 миллиона с COVID-фонда

Государственная судебная администрация Украины попросила выделить 83,7 млн грн для обеспечения приобретения предметов защиты работников судов и дезинфекции помещений за счет Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в письме и. о. председателя Государственной судебной администрации Людмилы Гизатулиной к Кабинету министров, который был направлен в конце октября этого года, и обнародован экспертной организацией StateWatch.

По состоянию на сегодня указанное письмо остается на рассмотрении правительства.

"В ГСА апеллируют к необходимости обеспечения конституционного права граждан Украины на обращение в суд, в частности в условиях карантина, и отмечают, что "в связи с существенным скоплением людей во время судебных заседаний критически актуальным остается вопрос их защиты в период пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В письме также отмечается, что в адрес ГСА поступают многочисленные просьбы из судов о выделении дополнительных бюджетных назначений для обеспечения работников судов средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещений судов, которые невозможно удовлетворить из-за существенного дефицита расходов на обеспечение судопроизводства.

В ГСА также заявляют, что с целью решения вопроса достойного финансового обеспечения судебной системы самостоятельно и с другими органами судебной власти неоднократно нарушали перед Кабмином, Минфином, комитетами Верховной Рады по вопросам правовой политики и по вопросам бюджета вопрос о недопустимо низких показателях финансового обеспечения деятельности судов, органов и учреждений в системе правосудия, заложенных в госбюджете на 2020 год.

По словам ГСА, в судебной системе работает более 36 тысяч человек, обеспечивающих осуществление судопроизводства, а с учетом других участников судебного процесса (истцов, ответчиков, адвокатов, стороны обвинения), эта цифра практически удваивается. Судопроизводство осуществляется в помещениях судов, которых насчитывается более 800.

Ранее StateWatch сообщала, что Верховный Суд попросил выделить из COVID-фонда миллион гривен. Однако то обращение также осталось без решения правительства.

Экономическая правда