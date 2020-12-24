НБУ утвердил новый формат тестирования руководителей банков на время карантина

НБУ утвердил новый формат проверки соответствия руководителей банков и кандидатов на руководящие должности по профессиональной пригодности на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в ноябре НБУ решил на период действия карантинных ограничительных мер проводить тестирование руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции.

23 декабря Квалификационная комиссия Нацбанка утвердила формат и условия такого опроса:

опрос проводится во время видеоконференции;

ход опроса с участием кандидата фиксируется с помощью видеозаписи с применением дистанционной связи;

вопросы и варианты ответов выводятся на экран;

общее количество вопросов для опроса - 15, длительность опроса - не более 25 минут;

опрос будет считаться сданным, если кандидат предоставит 11 и более правильных ответов;

кандидат, который не сдал опрос, имеет право на одну повторную попытку.

Решение о проведении тестирования руководителей банка и кандидатов на руководящие должности в форме опроса во время видеоконференции утверждено постановлением НБУ №147.

После потери ею сили требования по тестированию руководителей банка и кандидатов на руководящие должности определяются в соответствии с требованиями постановления НБУ №160 от 21 декабря 2020.

Экономическая правда