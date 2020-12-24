Почти 6 млн га посевов зерновых не отражены в официальной статистике – спутниковый анализ
Почти 6 млн га угодий пшеницы и ячменя не отражены в официальной статистике - об этом свидетельствует спутниковый анализ посевных площадей, отведенных для выращивания основных сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает пресс-служба компании EOS Data Analytics, которая провела спутниковый анализ посевных площадей.
"Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях отведенных для выращивания зерновых в Донецкой (732,1 тыс га) и Одесской (1047,6 тыс га) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5975,9 тыс га", - говорится в сообщении.
Ниже - данные о посевных площадей пшеницы и ячменя в соответствии с показателями Укрсстата и спутниковых данных EOS Data Analytics.
|
Області
|
Укрстат, зернові 2020, тис.га
|
EOSDA, зернові 2020,
тис.га
|
Різниця, тис.га
|
Донецька
|
820,2
|
1552,3
|
732,1
|
Миколаївська
|
1162,6
|
1758,2
|
595,6
|
Одеська
|
1383,4
|
2430,9
|
1047,6
|
Херсонська
|
1187,3
|
1802,7
|
615,4
|
Україна, загальна
|
15355,0
|
21330,9
|
5975,9
"Причиной различия статистических и спутниковых данных можно считать теневой рынок земли, данные о котором нигде не фиксируют, однако его территорию отслеживают спутниковые технологии.
Следует отметить, что частично к нему относятся и площади личных крестьянских хозяйств. Также нужно принимать во внимание разницу учета сельскохозяйственных угодий на временно оккупированных территориях", - добавляют авторы анализа.
Экономическая правда
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