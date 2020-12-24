Почти 6 млн га посевов зерновых не отражены в официальной статистике – спутниковый анализ

Почти 6 млн га угодий пшеницы и ячменя не отражены в официальной статистике - об этом свидетельствует спутниковый анализ посевных площадей, отведенных для выращивания основных сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает пресс-служба компании EOS Data Analytics, которая провела спутниковый анализ посевных площадей.

"Наибольшее количество неучтенных площадей наблюдается на территориях отведенных для выращивания зерновых в Донецкой (732,1 тыс га) и Одесской (1047,6 тыс га) областях. Общая разница посевных площадей зерновых по всей Украине составляет примерно 5975,9 тыс га", - говорится в сообщении.

Ниже - данные о посевных площадей пшеницы и ячменя в соответствии с показателями Укрсстата и спутниковых данных EOS Data Analytics.

Області Укрстат, зернові 2020, тис.га EOSDA, зернові 2020, тис.га Різниця, тис.га Донецька 820,2 1552,3 732,1 Миколаївська 1162,6 1758,2 595,6 Одеська 1383,4 2430,9 1047,6 Херсонська 1187,3 1802,7 615,4 Україна, загальна 15355,0 21330,9 5975,9

"Причиной различия статистических и спутниковых данных можно считать теневой рынок земли, данные о котором нигде не фиксируют, однако его территорию отслеживают спутниковые технологии.

Следует отметить, что частично к нему относятся и площади личных крестьянских хозяйств. Также нужно принимать во внимание разницу учета сельскохозяйственных угодий на временно оккупированных территориях", - добавляют авторы анализа.

Экономическая правда