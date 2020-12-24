Курс валют на 24 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;

Евро - 34,59 - 34,61 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,17 гривни, продают по 34,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,30 гривни, евро - 34,22 - 34,34 гривни..

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 24 декабря на уровне 28,46 гривни.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,62 грн (на 23 декабря - 34,57 гривни).

Экономическая правда