Курс валют на 24 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,34 - 28,36 гривни;
Евро - 34,59 - 34,61 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,20 - 28,46 гривни. Евро покупают по 34,17 гривни, продают по 34,66 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,22 - 28,30 гривни, евро - 34,22 - 34,34 гривни..
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 24 декабря на уровне 28,46 гривни.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,62 грн (на 23 декабря - 34,57 гривни).
Экономическая правда
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