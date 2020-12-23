Все разделы
Укр / Рус

Из-за усиленного карантина: НБУ отменил комиссию при выплатах ковидной помощи

Среда, 23 декабря 2020, 19:55
 

Нацбанк отменил плату за услуги в системе электронных платежей НБУ во время операций по выплате материальной помощи от государства населению и бизнесу из-за усиленного карантина.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такое решение НБУ ввел с 22 декабря 2020 года и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.

"Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которіе они отметили в заявлении на получение помощи от государства", - пояснили в НБУ.

Кроме этого, бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин - такие нормы содержит постановление правления НБУ от 22 декабря.

Напомним:

Нацбанк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики во время усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ назначил нового директора департамента финансового мониторинга 23 декабря 2020, 18:10
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро 22 декабря 2020, 19:54
Фальшивые деньги: как уберечься от мошенников? 22 декабря 2020, 08:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!