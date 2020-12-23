Из-за усиленного карантина: НБУ отменил комиссию при выплатах ковидной помощи
Нацбанк отменил плату за услуги в системе электронных платежей НБУ во время операций по выплате материальной помощи от государства населению и бизнесу из-за усиленного карантина.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что такое решение НБУ ввел с 22 декабря 2020 года и внес соответствующие изменения в тарифы за услуги СЭП.
"Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в АО "Ощадбанк". Этот банк будет перечислять средства на банковские счета граждан, которіе они отметили в заявлении на получение помощи от государства", - пояснили в НБУ.
Кроме этого, бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин - такие нормы содержит постановление правления НБУ от 22 декабря.
Напомним:
Нацбанк принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики во время усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021).
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua