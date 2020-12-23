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Официальный курс на 24 декабря: гривня ослабла

Среда, 23 декабря 2020, 19:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 24 декабря на уровне 28,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,62 грн (на 23 декабря - 34,57 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Экономическая правда

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