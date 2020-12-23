НБУ назначил нового директора департамента финансового мониторинга

Нацбанк по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора Департамента финансового мониторинга Алексея Бережного.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, в его сферу компетенций будет входить:

регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга;

организация и осуществление валютного надзора за банками, филиалами иностранных банков, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи, которые получили лицензию на осуществление валютных операций;

методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга.

Департамент финансового мониторинга входит в блок "пруденциального надзора", который подчиняется заместителю главы НБУ Ярославу Матузке по вертикали подчинения.

"Алексей Бережной подробно знает направление финансового мониторинга НБУ, ведь уже возглавлял этот департамент раньше. Он имеет налаженную эффективную коммуникацию с участниками рынка и другими ответственными за это направление государственными органами - прежде всего Государственной службой финансового мониторинга Украины.

Существенный опыт работы в украинских банках дает ему понимание практических вопросов, возникающих у участников рынка относительно имплементации нового AML-законодательства, а также путей их решения", - прокомментировал Матузка назначение

В НБУ добавили, что Бережной имеет большой опыт работы в банковском секторе, он успешно возглавлял направления комплаенс и финансового мониторинга в ряде украинских банков, в частности, АБ "Укргазбанк", ПАО "Приватбанк", ПАО "Укрсоцбанк".

В НБУ в целом Бережной проработал почти десять лет. В 2014-2015 годах он возглавлял Департамент финансового мониторинга НБУ.

В 2003-2012 годах работал в Нацбанке на различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направление предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма, финансового мониторинга, банковского регулирования и надзора и др.

Также Бережной занимал должности заместителя министра финансов и заместителя министра по иностранным делам, работал в Посольстве Украины в США.

Напомним:

22 сентября из НБУ уволился директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Экономическая правда