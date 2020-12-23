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Кабмин определил бизнес-модель Приватбанка на 2020-2024 годы

Среда, 23 декабря 2020, 17:40
 

Правительство на заседании 23 декабря одобрило основные направления работы Приватбанка на 2020-2024 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что в последующие 4 года миссия Приватбанка заключается в предоставлении финансовых услуг высокого качества, что обеспечит поддержку и усиление его позиции на рынке в качестве ведущего розничного банка.

При этом, функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабмин, который также выполняет функции высшего органа управления государственного банка.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги "Приватбанка", в частности, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте с "Саа1" до "В3", прогноз - стабильный.

Экономическая правда

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Кабмин Приватбанк

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