Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару
23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,41 - 28,44 гривни;
Евро - 34,67 - 34,71 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 - 28,50 гривни. Евро покупают по 34,21 гривни, продают по 34,70 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,37 гривни, евро - 34,29 - 34,38 гривни.
Напоминаем:
23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.
22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.
22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.
Экономическая правда
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