Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,41 - 28,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,41 - 28,44 гривни;

Евро - 34,67 - 34,71 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,24 - 28,50 гривни. Евро покупают по 34,21 гривни, продают по 34,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,35 - 28,37 гривни, евро - 34,29 - 34,38 гривни.

Напоминаем:

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.

Экономическая правда