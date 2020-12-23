Кабмин одобрил обновленную стратегию развития морпортов до 2038 года: что она предусматривает

Кабмин на заседании 23 декабря одобрил обновленную Стратегию развития морских портов до 2038 года, что в долгосрочной перспективе позволит привлечь около 50 млрд грн частных инвестиций и создать около 4700 рабочих мест.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Стратегия развития морских портов Украины была утверждена еще в 2013 году и сегодня является крайне устаревшей. Поэтому мы актуализировали ключевые ее нормы и положения. В долгосрочной перспективе это позволит привлечь около 50 млрд грн частных инвестиций в отрасль и создать около 4700 новых рабочих мест.

Кроме того, это позволит стивидорным компаниям достичь объемов переработки грузов в портах на уровне 209-265 млн тонн, на 75% увеличить эффективность использования перегрузочных комплексов и улучшить показатель качества услуг морских портов в соответствии с глобальным индексом конкурентоспособности с 3,9 до более 5", - сказал Криклий.

В частности, стратегия закрепляет на госуровне ключевые направления развития морских портов:

разработка механизмов внедрения модели управления "порт-лендлорд", согласно которой администрация морского порта имеет право предоставлять инвесторам объекты портовой инфраструктуры и земельные участки для строительства, а инвесторы имеют право оперировать построенными терминалами в течение определенного времени, по истечении которого могут либо продлить действие договора, либо вернуть земельный участок вместе с терминалом;

оптимизация деятельности неприбыльных администраций морских портов путем их объединения по региональному принципу;

разработка механизма участия органов местного самоуправления в процессах планирования развития морских портов с возможностью вхождения в советы морских портов;

внедрение стандартов корпоративного управления в портовой отрасли;

развитие е-сервисов в морских портах.

Также предусматривается внедрение смарт-инфраструктуры, экологически безопасных технологий, направленных на уменьшение вредных выбросов от производственных процессов в портах и ​​получения энергии из альтернативных источников.

Кроме этого, стратеия содержит следующие направления:

внедрение информационной системы "Морское окно" с последующей ее интеграцией с информационными системами контролирующих органов;

интеграция украинского сегмента с европейской системой SafeSeaNet и т.п.

Экономическая правда