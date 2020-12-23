МАУ запускает корпоративные авиаэкскурсии над Киевом
Авиакомпания "МАУ" запускает услугу часовых полетов над Киевом для корпоративных клиентов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Полет над Киевом - это возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", - говорится в сообщении.
Вылет и прилет будет выполняться из аэропорта "Борисполь" на самолете EMBRAER 195 с максимальной вместимостью 116 мест.
Стоимость - 2100 грн за одно кресло (эквивалент 70 долларов при условии полной загрузки рейса).
Экономическая правда
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