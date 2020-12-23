В следующем году "Энергоатом" полностью откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России
В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на президента компании Петра Котина.
"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сказал глава "Энергоатома" во время посещения Запорожской АЭС.
Он рассказал, что первая партия ОЯТ поступит на Централизованное хранилище с ОП "Южно-Украинская АЭС" в мае.
До тех пор Котин прогнозирует решение вопроса достройки железнодорожной линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.
Он отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли, на которой расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика. Сейчас ожидается решение Кабмина.
Ранее он сообщил, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить 150-200 млн долл в год.
Сейчас услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется только Запорожская АЭС. Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.
"НАЭК" Энергоатом "21 декабря завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн.
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