В следующем году "Энергоатом" полностью откажется от хранения отработанного ядерного топлива в России

В 2021 году НАЭК "Энергоатом" сможет полностью отказаться от поставок отработанного ядерного топлива с атомных электростанций на хранение в РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на президента компании Петра Котина.

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сказал глава "Энергоатома" во время посещения Запорожской АЭС.

Он рассказал, что первая партия ОЯТ поступит на Централизованное хранилище с ОП "Южно-Украинская АЭС" в мае.

До тех пор Котин прогнозирует решение вопроса достройки железнодорожной линии Вильча-Янов, которая подходит к ЦХОЯТ и нужна для обеспечения подъезда контейнеров с отработанным топливом.

Он отметил, что "Энергоатом" предложил передать ему на баланс участок земли, на которой расположено железнодорожное полотно, чтобы получить возможность достроить его с привлечением подрядчика. Сейчас ожидается решение Кабмина.

Ранее он сообщил, что отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить 150-200 млн долл в год.

Сейчас услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется только Запорожская АЭС. Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.

"НАЭК" Энергоатом "21 декабря завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн.