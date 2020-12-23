Курс валют на 23 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,44 - 28,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,44 - 28,46 гривни;

Евро - 34,63 - 34,65 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,25 - 28,52 гривни. Евро покупают по 34,24 гривни, продают по 34,73 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 - 28,44 гривни, евро - 34,34 - 34,45 гривни.

Напоминаем:

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.

Экономическая правда