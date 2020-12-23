Telegram начнет монетизироваться со следующего года - основатель

Мессенджер Telegram со следующего года начнет монетизироваться, чтобы иметь ресурс для поддержки больших затрат на серверы и трафик.

Об этом основатель менеджера Павел Дуров сообщил в своем Telegram.

Он рассказал, что поддержка мессенджера с почти 500 миллионами активных пользователей требует сотен миллионов долларов ежегодно. Для того, чтобы Telegram мог расширяться и дальше, со следующего года введут монетизацию.

Дуров подчеркнул, что, для покрытия функционирования сети таких масштабов, компании или продаются большим игрокам на рынке, или ищут способы заработать деньги.

"Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса", - комментирует основатель.

В Telegram отмечают, что благодаря достигнутым масштабам пользователей большинство не заметят разницы с введением монетизации, она будет ненавязчивая.

Сервисы, действующие сейчас в мессенджере, останутся бесплатными. Однако отдельные новые функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями, которые требуют больше ресурсов, станут платными - это не касается обычных пользователей.

Также Дуров подчеркнул, что в чатах не будет никакой рекламы, так как "общение не должно прерываться на рекламу". Речь идет о каналах с большим количеством подписчиков, которые обычно зарабатывают на рекламе, в частности, через сторонние платформы. Так, Telegram запустит собственную рекламную платформу для каналов.

Экономическая правда