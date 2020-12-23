США будут судиться против одной из крупнейших торговых сетей из-за опиоидного кризиса

Минюст США подал в суд на ритейл-сеть Walmart из-за содействия опиоидному кризису - компания выполняла недействительные рецепты и не сообщала о подозрительных запросах.

Об этом сообщает Reuters.

В Минюсте США считают, что в Walmart игнорировали предостережения своих фармацевтов и выполняли тысячи недействительных рецептов медикаментов.

Сеть Walmart обвинения отвергает.

В судебных материал отмечается, что Walmart "превратил свою сеть из 5000 аптек на поставщика препаратов, вызывающих сильную зависимость, еще с июня 2013 года". Walmart обвиняют в том, что компания заставляла фармацевтов выполнять недействительные рецепты и не сообщала о подозрительных запросах на опиоидные препараты.

Судебный иск к Walmart является одним из крупнейших действий правительства в противодействии опиоидной кризисе и компаниям, которые ей способствуют.

Недавно также признали виновной компанию Purdue (производит препарат OxyContin) в продаже опиоидов, а компанию Insys Therapeutics - в подкупе врачей, чтобы они назначали препараты, вызывающие зависимость.

Сейчас есть более 3000 судебных исков к производителям и поставщикам препаратов, усиливающих влияние опиоидного кризиса - по данным США из-за передозировки с 1999 по 2018 год умерло около 450 тысяч человек.

Опиоидный кризис в США началась в 90-х, когда компании начали убеждать людей, что опиоидные препараты не вызывать зависимости, и стимулировать их массовое применение. Результатом стало большое количество рецептов на опиоиды, что привело к их чрезмерному потреблению как по рецепту, так и без.

Впоследствии стало ясно, что препараты вызывают сильную зависимость. Только за 2018 от передозировки опиоидами в США умерли более 32 000 человек.

Экономическая правда