Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Вторник, 22 декабря 2020, 19:54
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,57 грн (на 22 декабря - 34,18 гривни).
Напомним:
22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.
22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.
Экономическая правда
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