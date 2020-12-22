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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Вторник, 22 декабря 2020, 19:54
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 28,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,57 грн (на 22 декабря - 34,18 гривни).

Напомним:

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.

Экономическая правда

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