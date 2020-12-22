Закрытие межбанка: гривня продолжает обесцениваться

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,40 - 28,43 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,20 - 28,23 гривни;

Евро - 34,68 - 34,72 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 - 28,43 гривни. Евро покупают по 34,15 гривни, продают по 34,66 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,42 гривни, евро - 34,33 - 34,49 гривни.

Напоминаем:

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,01 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,23 гривни.

Экономическая правда