Экс-чиновник ГАСИ Сергиенко: Я хотел подать в суд на премьер-министра

Александр Сергиенко Фото: Александр Колесниченко, ЭП

Экс-начальник управления разрешительных процедур ГАСК Александр Сергиенко, которому приписывают схему "5 долларов с квадрата" на строительном рынке, отрицает свою причастность к схеме и хотел из-за этого подать в суд на экс-премьера Алексея Гончарука.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

На слова журналистов, что во времена премьерства Алексея Гончарука 17 января этого года в Кабмине было совещание с участием застройщиков, которые говорили, что Сергиенко является автором схемы "5 долларов за квадратный метр", он ответил:

"Спасибо, потому что впервые могу высказаться по этому поводу. Утром 18 января у меня было желание подать в суд на премьер-министра Украины. Потому что на этом совещании моя фамилия тиражировалось не останавливаясь, в том числе и самим Гончаруком.

Коллеги, которые сейчас обо мне эту тему комментируют, очень напоминают мне анекдот о пьяном, который потерял ключи в кустах. Он настойчиво под столбом на коленях ползает, пока не приходит полицейский и говорит: "Друг, что вы здесь делаете?". Он - "ключи потерял". Тот - "где вы их потеряли?". "Там, в кустах". "А чего вы здесь ползаете тогда?". "А здесь виднее".

По его словам, ГАСК - организация, "которая очевидно несет коррупционные риски". Он заявил, что "перманентные коррупционные взрывы в ведомстве были".

"Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь: я пришел в инспекцию работать в 2011 году, и на тот момент она уже несла на себе бремя коррупционного ведомства", - добавил он.

"Мой ответ очень прост. Если бы я брал у кого-то 5 долларов и отдавал кому-то 5 долларов, я бы вам сейчас это подтвердил. Эту проблему во времена Януковича никто не скрывал. Эта проблема была.

На момент моего прихода в инспекцию проблема эта в инспекции была. Но желание определенных коллег сказать, что эта проблема появилась именно с приходом в ГАСК Сергиенко, вызывает глубокие сомнения", - заявил также Сергиенко.

Читайте подробнее в интервью: "Серый кардинал" из ГАСКа Сергиенко: Предлагаю вместе искать 5 долларов за "квадрат", которые я типа взял. Найдем – делюсь 50 на 50

Экономическая правда