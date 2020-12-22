Dragon Capital хочет купить банк у нардепа Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) просит Антимонопольный комитет позволить купить контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский

Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ 22 декабря.

Dragon Capital хочет купить количество акций, которое обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления компании. Решение АМКУ принять 22 декабря.

По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании - политик и бизнесмен Вадим Новинский.

"Юнекс Банк" является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.

Экономическая правда