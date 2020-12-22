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Конгресс США одобрил коронавирусную помощь в 900 миллиардов

Вторник, 22 декабря 2020, 14:50
 

21 декабря Конгресс США впервые с марта одобрил предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Для вступления помощи в действие остался подпись президента США Дональда Трампа. Он ранее высказывал свою поддержку по предоставлению коронавирусного пакета.

После нескольких дней активных переговоров палат Конгресса, они договорились о предоставлении помощи в 892 млрд долларов. Сначала пакет помощи приняла Палата представителей, несколькими часами после - Сенат, с бипартийным голосованием 92-6.

Пакет включает в себя помощь в 600 долларов большинства американцев и доплаты тем, кто потерял работу из-за пандемии. Он также содержит поддержку отдельных отраслей, в частности, транспортной и финансирования расширенного доступа к интернету.

Это - первая финансовая помощь, согласованная правительством США с апреля, которую спровоцировала вспышка вируса в Штатах, с ежедневной статистикой заражения в более 200 тысяч человек.

Спикерка Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси сказала, что поддерживает пакет помощи, хотя он не включает прямую помощь местным и государственной властям - этот пункт стал компромиссным для получения голосов республиканцев.

Зато республиканцы согласились не настаивать на страховании компаний, чьи работники заболели коронавирус, что также не попало в билль.

Этот пакет помощи будет вторым крупнейшим в истории США - в марте пакет составлял 2 триллиона долларов.

Экономическая правда

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США коронавирус

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