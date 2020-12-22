Стратегический транспортный завод за полгода отчитался о миллионном ущербе

За 1 полугодие 2020 года Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" отчитался о 1,28 миллиона гривень убытков.

Об этом говорится в отчете за 1 полугодие 2020 года о выполнении финансового плана госкомпании, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

Годовой отчет о деятельности завода "Транссвязь" в 2019 году был прибыльный, где чистый финансовый результат составил 17 тыс грн.

За 1 полугодие 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на заводе "Транссвязь" составило 121 человек, хотя в 2019 году работал 141 человек.

Согласно финансовому отчету за первое полугодие 2020 года, на заводе существует задолженность по уплате налога доходов физлиц, образованного еще с 2003 года. По состоянию на июнь 2020 года сумма задолженности составила 6,1 млн грн.

В течение 2020 года по этому налогу оплачено лишь 163,5 тыс грн.

Учитывая тяжелое финансовое положение завода, с мая 2014 года и до сих пор установлена неполная рабочая неделя, с рабочими днями: понедельник, вторник, среда.

Себестоимость реализованной продукции за первое полугодие 2020 года составила 4,1 млн грн, это меньше на 50,1% (8,4 млн грн) в соответствии с запланированным показателем.

Спад показателей обусловлен снижением объемов производства и реализации продукции из-за уменьшения заказов на продукцию госпредприятия.

Это также подтверждается Государственной аудиторской службой, которая провела финансовый аудит деятельности Харьковского электротехнического завода "Транссвязь" за 2017-2019 годы.

В течение аудита было выявлено, что Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" имеет высокий риск банкротства и низкий уровень финансового потенциала.

Харьковский завод "Транссвязь" имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и управляется Министерством инфраструктуры, основной вид деятельности которого направлен на производство электрического оборудования для перевозок на железной дороге и в метро.

На официальном веб-портале и. о. председателя правления завода указан Юрий Лазарик.

Последнее официальное сообщение на сайте Кабмина по "Транссвязи" датировано 2015 годом, когда избрали руководителя завода по результатам конкурса.

Харьковский электротехнический завод "Транссвязь" был основан в 1928 году на базе телеграфно-телефонных мастерских Южной железной дороги.

Экономическая правда