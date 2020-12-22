Курс валют на 22 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

22 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,20 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,01 гривни;

Евро - 34,43 - 34,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,06 - 28,33 гривни. Евро покупают по 34,00 гривни, продают по 34,50 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,17 - 28,25 гривни, евро - 34,16 - 34,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,82 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,01 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,23 гривни.

Экономическая правда