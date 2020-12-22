"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 15,9 миллиардов

За последнюю неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 265 кредитов на сумму 568 млн грн, всего с начала года выдали 6864 кредитов на общую сумму 15,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что из общей суммы в 15,9 млрд грн более 10,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн - предприниматели получили на капитальные инвестиции, 2,4 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"Наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (55%), торговли и производства (17%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области", - говорится в сообщении.

Из общей суммы в 568 млн грн за последнюю неделю 174 млн - сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 80 млн грн - выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 308 млн грн.

Напомним:

Ранее объемы займов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" превысили 15 млрд грн.

Экономическая правда