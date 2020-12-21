Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" № 962-IX, который, в частности, предусматривает снижение ставок НДС для музеев, кинотеатров и гостиниц.

Об этом сообщает Офис президента.

"Закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

В частности, освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий", - говорится в сообщении.

Также предусмотрено снижение ставки НДС для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведению экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещения.

Сниженная ставка НДС будет применяться и в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

"При этом до 2025 года освобождается от НДС поставки услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями", - добавили в Офисе президента.

"Такие меры поддержки сделают доступными продукцию и услуги компаний, работающих в креативной индустрии, культуре и туризме, и помогут им минимизировать негативное влияние от введения карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса. Также это будет способствовать сохранению рабочих мест в упомянутых сегментах деятельности", - отметили в ведомстве.

Верховная Рада приняла этот законопроект 4 ноября 2020 года - он был инциирован Зеленским и определен как неотложный.

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Экономическая правда