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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Понедельник, 21 декабря 2020, 19:30
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,18 грн (на 21 декабря - 34,10 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,82 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,01 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,23 гривни.

Экономическая правда

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