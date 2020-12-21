Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 22 декабря на уровне 28,04 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,18 грн (на 21 декабря - 34,10 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 21 декабря на уровне 27,82 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,01 гривни.

21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,20 - 28,23 гривни.

Экономическая правда