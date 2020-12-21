Импорт авто из ЕС и США: ГФС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 2 миллиарда
Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Государственной налоговой службой разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
"На протяжении двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.
Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчика" для фиктивного формирования схемного налогового кредита", - говорится в сообщении.
В общем реализовали более 130 тысяч транспортных средств, предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривень.
Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua