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Импорт авто из ЕС и США: ГФС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 2 миллиарда

Понедельник, 21 декабря 2020, 14:45
 

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Государственной налоговой службой разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"На протяжении двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчика" для фиктивного формирования схемного налогового кредита", - говорится в сообщении.

В общем реализовали более 130 тысяч транспортных средств, предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривень.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Экономическая правда

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ГФС налоги мошенничество

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