В этом году более 40% тендеров Минобороны не состоялись

В течение трех кварталов 2020 года Минобороны провело 559 тендеров, из которых не состоялись 40,8% конкурсов на сумму почти 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает организация StateWatch со ссылкой на электронную систему Prozorro.

Общая сумма тендеров составила 15,2 миллиарда гривен, направления включали оперативное, техническое и медицинское обеспечение.

В организации отмечают, что такая высокая доля неуспешных конкурсов связана с недостатками в расчете стоимости и в разработке техтребований, проекта договора.

Всего отменили 138 тендеров. Чаще всего (58% случаев) они не происходили из-за наличия менее двух тендерных предложений. Еще 27,3% - из-за отклонения всех тендерных предложений.

Также 7,1% отменили из-за невозможности устранения нарушений, возникших из-за нарушения законодательства в сфере публичных закупок. 6,3% - в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. Еще 3 тендера (1,7%) - в связи с допущением к оценке менее двух тендерных предложений в процедуре открытых торгов.

Наибольшую стоимость отмененных конкурсов имели тендеры на нефтепродукты, электроэнергию (1,4 млрд грн), охранное и оборонное оборудования (851 млн грн) и перевозки общественным железнодорожным транспортом - почти 700 млн грн;

StateWatch сообщает, что проблемы с неуспешными конкурсами свойственны многим госзаказчикам. Так, за 9 месяцев 2020 года с общего количества объявленных конкурентных надпороговых закупок в Prozorro были неуспешными 43,6% процедур.

Наименьшую долю "сорванных" тендеров имеет "Укрпочта": за 9 месяцев в этом году показатель для компании составляет 24,3%. Причиной этому является, в частности, проведение "Укрпочтой" консультаций с участниками рынка, что помогает избегать формирования заниженной ожидаемой стоимости и включения дискриминационных требований в тендерную документацию.

Экономическая правда