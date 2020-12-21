Цены на нефть падают из-за сообщений о новом штамме коронавируса

В понедельник цены на нефть упали на 3%: сообщение о новом штамме коронавируса привел к новым локдаунам и остановке авиасообщения с Британией.

Об этом сообщает Reuters.

Распространение нового штамма коронавируса ставит под угрозу сценарий восстановления спроса на нефть, в связи с чем ее цена впервые за семь недель начала падать.

Нефть Brent установилась на уровне 50,72 доллара (-1,54 доллара) за баррель, нефть WTI упала на 1,42 доллара до 47,68 доллара.

Эксперты считают, что Brent может вернуться к прежним значениям в менее 50 долларов за баррель, а WTI - до 45 долларов.

Новый штамм, о котором сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может иметь заразность на 70% больше, что заставило ряд стран закрыть границы в сообщении с Британией.

Эта информация также затмила сообщение о готовности США выделить пакет помощи населению на время пандемии в размере 900 миллиардов долларов.

Напомним:

Премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% больше заразным.

Экономическая правда