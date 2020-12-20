Ощадбанк продлил действие платежных карточек для ВПО до 1 марта

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

Об этом говорится на сайте учреждения.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лица, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, а не будут блокироваться до 1 марта 2021", - говорится в сообщении.

Ощадбанк напомнил, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до ​​1 марта 2021", - сообщили в банке.