Все разделы
Укр / Рус

Ощадбанк продлил действие платежных карточек для ВПО до 1 марта

Воскресенье, 20 декабря 2020, 16:00
 

Ощадбанк продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года.

Об этом говорится на сайте учреждения.

"Карточки Ощадбанка внутренне перемещенных лица, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", и срок действия которых истекает во время карантина, а не будут блокироваться до 1 марта 2021", - говорится в сообщении.

Ощадбанк напомнил, что продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

"Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до ​​1 марта 2021", - сообщили в банке.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Ощадбанк банк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский блокирует "Ощадбанку" доступ к получению компенсации за Крым 30 ноября 2020, 20:10
Экс-чиновника НБУ назначили членом правления Ощадбанка 30 ноября 2020, 17:15
Дело торговой марки "СБЕРБАНК": Верховный суд подтвердил победу Ощадбанка 27 ноября 2020, 14:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!