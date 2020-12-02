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Туроператоров обязали указывать цену на путешествия в гривне

Среда, 2 декабря 2020, 20:15
 

Временная админколегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривне без так называемого собственного курса валют.

Об этом написал руководитель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook.

"У туристических операторов есть 10 дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и информировать потребителей способом, который не будет вводить в заблуждение", – написал Хмельницкий.

Он рассказал, что во врем расследования АМКУ выявил, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют". Поэтому комитет 2 декабря предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривне, без использования "собственного курса валют".

Хмельницкий отметил, что в случае невыполнения рекомендаций операторы вынуждены будут заплатить штраф.

По его словам, на встрече с операторами председатель АМКУ Ольга Пищанская обсудила это решение с представителями туроператоров, и они пообещали выполнить его в срок.

Экономическая правда

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туризм ТЭК валюта гривня

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