Американская технокомпания Salesforce приобрела приложение Slack за 28 миллиардов

Американский разработчик программного обеспечения Salesforce поглотил приложение для офисных коммуникаций Slack за 28 миллиардов долларов, что усиливает конкуренцию против Техногигант Microsoft.

Об этом сообщает Reuters.

Salesforce.com Inc согласилась выкупить приложение компании Slack Technologies Inc за 27,7 миллиарда долларов. С ростом роли дистанционной работы, конкуренция Salesforce против Microsoft обостряется.

Salesforce - разработчик программного обеспечения, основным продуктом которой является CRM-системы, используемые для управления взаимодействий с клиентами. Благодаря поглощению приложения, компания имеет возможность создать единую бизнес-платформу для объединения работников, клиентов и партнеров в одной техническом среде.

В свое время Slack оказал влияние на развитие офисных коммуникаций благодаря фокусу на общении в формате реального времени - на замену привычной электронной почте.

Однако со временем новый формат приобрел мощных конкурентов, в том числе Microsoft со своей программой Teams, где сочетается и текстовое общение, и видеозвонки, и интеграция с другими продуктами пакета Office.

Экономическая правда





