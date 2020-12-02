Официальный курс: гривна усилилась к доллару, но ослабла к евро

Национальный банк усилил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,44 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро, наоборот, ослаб и установился на уровне 34,32 грн (на 2 декабря - 34,22 гривны).

Напоминаем:

2 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривны.

2 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривны.

Экономическая правда