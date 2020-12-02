На закрытии межбанка гривня укрепилась

2 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,32 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,32 гривны;

Евро - 34,18 - 34,21 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,36 - 28,56 гривны. Евро покупают по 33,93 гривны, продают по 34,39 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,40 - 28,49 гривны, евро - 33,81 - 34,04 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 28,56 гривны.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,22 грн (на 30 ноября - 33,15 гривны).

2 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривны.

1 декабря котировки гривны к доллару на открытии и закрытии межбанка установилась на уровне 28,51 - 28,53 гривны.

Экономическая правда