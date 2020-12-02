Курс валют на 2 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,51 - 28,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,44 - 28,46 гривни;

Евро - 34,27 - 34,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,42 - 28,62 гривни. Евро покупают по 33,92 гривни, продают по 34,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,46 - 28,56 гривни, евро - 34,11 - 34,26 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 декабря на уровне 28,56 гривни.

Официальный курс гривни к евро также ослаб и установился на уровне 34,22 грн (на 1 декабря - 34,15 гривни).

Экономическая правда