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Спрос на новые легковые авто в годовом измерении упал на 17% – ассоциация

Среда, 2 декабря 2020, 09:40
 

В ноябрь 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 7100 новых легковых авто - это на 17% меньше по сравнению с ноябрем 2019 года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с октябрем спрос на новые автомобили упал на 16%.

"Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала Renault. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годовой давности", - говорится в сообщении.

На втором месте - Toyota (1136 авто - на 9% меньше результата ноября 2019 года).

Замыкает топ-3 KIA (509 авто, -32%). Также в топ-5 Skoda (492 ед., -7%) и Mazda (290 авто, + 69%).

"Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда

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