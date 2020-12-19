Через несколько лет электромобили будут стоить наравне с бензиновы авто — прогноз

Через 3-4 года электромобили будут стоить примерно столько же, сколько и авто с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщается в докладе исследовательской организации BloombergNEF.

В докладе говорится, что сегодня EV сейчас стоят дороже автомобилей-одноклассников из-за высокой стоимости тяговой батареи. Однако цены сравняются, когда стоимость литий-ионных аккумуляторных батарей упадет до 100 долл/кВт*час.

Этот переломный момент наступит в 2023 г., прогнозируют в BloombergNEF.

За последние 10 лет стоимость батарей снизилась на 90% — с 1100 долл/кВт*ч в 2010 году до 137 долл в текущем. Уже сейчас в Китае батареи для электробусов продаются по цене ниже 100 долл/кВт*ч.