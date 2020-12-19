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Укр / Рус

Зеленский: Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты

Суббота, 19 декабря 2020, 12:57
 

Президент Владимир Зеленский заверил, долги по зарплатам шахтерам за октябрь-ноябрь уже перечислены на шахты. 

Об этом он заявил в блоге, опубликованном на Фейсбуке.

"Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты, все деньги есть уже на шахтах", - сказал Президент.

Он так же добавил, что с понедельника начнутся выплаты зарплат за декабрь.

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Экономическая правда
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