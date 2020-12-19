Зеленский: Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты

Президент Владимир Зеленский заверил, долги по зарплатам шахтерам за октябрь-ноябрь уже перечислены на шахты.

Об этом он заявил в блоге, опубликованном на Фейсбуке.

"Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты, все деньги есть уже на шахтах", - сказал Президент.

Он так же добавил, что с понедельника начнутся выплаты зарплат за декабрь.