Зеленский: Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты
Суббота, 19 декабря 2020, 12:57
Президент Владимир Зеленский заверил, долги по зарплатам шахтерам за октябрь-ноябрь уже перечислены на шахты.
Об этом он заявил в блоге, опубликованном на Фейсбуке.
"Долги перед шахтерами за октябрь, за ноябрь полностью закрыты, все деньги есть уже на шахтах", - сказал Президент.
Он так же добавил, что с понедельника начнутся выплаты зарплат за декабрь.
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