Из-за теневой продажи зерна Украина недополучила 6 миллиардов долларов за 4 года

Из-за схем с невозвратом валютной выручки и уклонения от налогов в процессе экспорта зерна Украина потеряла 6 миллиардов долларов за последние 4 года, 2 миллиарда - с июня прошлого года по сентябрь этого.

Об этом шла речь на заседании Временной следственной комиссии по уплате налогов, сообщает депутат Марьян Заблоцкий.

Для заседания Центр аграрной логистики и инфраструктуры подготовил отчет по отмыванию средств с использованием легального экспорта транснациональными корпорациями (ТНК). В нем говорится о том, что "теневые" схемы, которыми пользуются при экспорте зерна, являются первым звеном в отмывании средств.

"То, что мы видим на территории Украины, невозврат валютной выручки и уклонения от уплаты налогов, не квалифицируется международными законами как преступление, и решить эту проблему "изнутри" невозможно. Однако, это - только вершина айсберга. Все, что дальше происходит с украденными из Украины деньгами, подпадает под международную квалификацию Trade Based Money Laundering, TBML (Схемы отмывания средств с использованием легального экспорта)", говорится в отчете.

Так, ряд международных компаний покупают зерно у трейдеров, которые рассчитываются с фермерами наличными. Доля "теневого" экспорта в крупнейших трейдеров в среднем составляет 7,89%, у некоторых, как Sierentz, достигает более 16%.

Исследование также показало, что некоторые украинские компании работают "чисто": доля "тени" у Nibulon составляет 0,0%, в Kernel - 0,3%.

В связи с полученными результатами Заблоцкий заявил о решимости обращаться в органы иностранных государств по выявлению и пресечению схем отмывания денег. "Мы также обязательно обратимся и в штаб квартиры самых трейдеров, а также обслуживающих банков, с тем чтобы провели аудит своих комплаенс процедур", - пишет он.

Экономическая правда