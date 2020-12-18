Официальный курс: гривня немного ослабла
Пятница, 18 декабря 2020, 18:55
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 декабря на уровне 27,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,10 грн (на 21 декабря - 34,08 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.
18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.
18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
Экономическая правда
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