Официальный курс: гривня немного ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 21 декабря на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,10 грн (на 21 декабря - 34,08 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.

18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правда