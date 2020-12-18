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Фармкомпанию оштрафовали на 10 миллионов за копирование упаковки "Цитрамон-Дарница"

Пятница, 18 декабря 2020, 18:27
 

Антимонопольный комитет наложил штраф в 10 миллионов гривен на фаркомпанию "Здоровье" за копирование упаковки "Цитрамона" у ЧАО "Дарница".

Об этом говорится на сайте АМКУ.

На фармкомпанию "Здоровье" наложили штраф в 10,2 млн грн из-за использования "очень похожего" к конкурентам оформления в упаковке своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье".

В решении АМКУ говорится, что "Дарница" начала использовать упаковки "Цитрамона" раньше "Здоровья" и осуществляла соответствующее продвижение продукции. Так, "Фармацевтической фирмой "Дарница" было наработано соответствующую деловую репутацию и сформирован положительный имидж своего продукта", - говорится в сообщении АМКУ.

Комитет установил, что возможно "смешение двух упаковок "Цитрамона" и признал нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

В АМКУ также отмечают, что вопрос сходства знака "Цитрамон" "Здоровья" со знаком "Дарницы" было предметом рассмотрения судебного дела. В результате было установлено смешивание по приведенным элементам, что "коррелируется с подходом Комитета при рассмотрении дела о нарушении ООО" Фармацевтическая компания "Здоровье".

 
фото: амку

Экономическая правда

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ТЭК лекарства фармацевтика

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