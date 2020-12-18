Гривня резко обесценилась на закрытии межбанка

18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 - 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,98 - 28,00 гривни;

Евро - 34,23 - 34,26 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,82 - 28,07 гривни. Евро покупают по 33,84 гривни, продают по 34,28 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,95 - 28,07 гривни, евро - 33,00 - 34,11 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.

18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Экономическая правда