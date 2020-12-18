YouTube, Facebook и Twitter в РФ могут угрожать штрафы до миллиардов долларов
Комитет Госдумы РФ одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование Роскомнадзора удалить запрещенный в РФ контент. YouTube, Twitter и Facebook могут угрожать штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.
Об этом сообщает Meduza.
В Госдуме РФ предлагают прописать, что максимальное наказание для хостинг-провайдеров за повторное нарушение составит от 5% до 10% выручки компании, но не менее 4 миллионов рублей.
При этом, сначала в проекте закона не было привязки к выручке: говорилось, что юрлицам будет грозить штраф от 4 до 8 млн рублей.
"Также авторы поправок предложили привязать к уровню дохода штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удалят информацию, запрещенную в РФ. В этом случае максимальное наказание для юрлиц - от 10% до 20% выручки за год, но не менее восьми миллионов рублей.
В первоначальном варианте законопроекта говорилось о штрафе для юрлиц в размере от восьми до 15 млн рублей", - пишет издание.
Авторы проекта закона утверждают, что чаще других требования законодательства нарушают иностранные компании, в частности, YouTube, Facebook и Twitter.
По данным Роскомнадзора, до апреля 2020 года из YouTube не удалили 10482 страницы с запрещенной информацией, с Twitter - 1462 страницы, с Instagram - 1435, с Facebook - 362.
"До конца непонятно, с кого будут взимать штраф - из главных офисов иностранных компаний или их российских представительств. Такое представительство есть, например, у владельца YouTube, компании Google - ООО "Гугл".
Выручка этой компании в 2019 году, согласно открытым данным, составила 74,9 миллиарда рублей. В этом случае максимальный штраф для компании составит почти 15 млрд рублей (204 млн долларов). Если же депутаты имели в виду главные офисы компаний, то в этом случае штраф для Google может превысить 32 млрд долларов", - поясняет издание.
Сообщается, что ранее суды РФ неоднократно штрафовали именно американскую компанию Google LLC за отказ фильтровать запрещенный контент - на суммы от 700 тысяч до трех миллионов рублей.
При этом в Facebook и Twitter нет представительств в России.
"Так, в 2019 году выручка Facebook составила 70,7 млрд долларов (объем выручки в России неизвестен), таким образом, максимальный размер штрафа для компании будет выше 14 млрд долларов.
Выручка Twitter в том же году составила 3,46 миллиарда долларов, таким образом, максимальный штраф может быть около 700 млн долларов", - добавляет Meduza.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua